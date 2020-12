Giuntoli: «Osimhen tornerà a gennaio. All’inizio o a meta? Lo dirà il campo. Milik vuole giocare» (Di domenica 20 dicembre 2020) Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Lazio-Napoli «Osimhen? tornerà a gennaio. Non sappiamo ancora se sarà pronto All’inizio del nuovo anno o a metà gennaio, lo dirà il campo». «Milik vuole andar via per giocare e per disputare l’Europeo. Credo che a gennaio faremo due cessioni. Milik e Llorente? Può essere. Non faremo alcuna operazione in entrata, siamo molto contenti». «Maksimovic e Hysaj sono in scadenza ma non andranno via a gennaio. Per ora non c’è accordo, vedremo! L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Cristianoha parlato a Sky Sport alla vigilia di Lazio-Napoli «. Non sappiamo ancora se sarà prontodel nuovo anno o a metà, loil». «andar via pere per disputare l’Europeo. Credo che afaremo due cessioni.e Llorente? Può essere. Non faremo alcuna operazione in entrata, siamo molto contenti». «Maksimovic e Hysaj sono in scadenza ma non andranno via a. Per ora non c’è accordo, vedremo! L'articolo ilNapolista.

