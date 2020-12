Coronavirus, il Comune promuove una rassegna di spettacoli in streaming: al via 'Palcoscenico Catania' (Di domenica 20 dicembre 2020) Al via lunedì 21 dicembre la rassegna in streaming 'Palcoscenico Catania. Il teatro e i grandi autori catanesi raccontano la Città'. Un ventaglio di 14 eventi teatrali in luoghi simbolo del tessuto ... Leggi su cataniatoday (Di domenica 20 dicembre 2020) Al via lunedì 21 dicembre lain. Il teatro e i grandi autori catanesi raccontano la Città'. Un ventaglio di 14 eventi teatrali in luoghi simbolo del tessuto ...

CorriereCitta : Coronavirus, pranzo di Natale e spostamenti in zona rossa e arancione: si potrà andare in un altro Comune? - meltemieditore : RT @stati_generali: Gianluca Ciuffardi e Tommaso Perissi, esplorano il valore dei limiti a partire da emozioni ritenute per luogo comune ne… - filippofiori : @mante @manginobrioches Sono d'accordo e d'altronde c'era da aspettarselo da dei coronavirus. Sono gli stessi del c… - mmmarconi : Ho fatto lo screening per il Covid organizzato da regione #Marche e comune di #Macerata.Ci ho messo 1 min per preno… - milanomagazine : Lecco, nuova campagna del Comune sul rispetto delle regole anti-covid - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Comune Coronavirus, emergenza povertà: Comune e Coeso cercano negozi per ampliare l'offerta dei buoni spesa IlGiunco.net A Baruchella si accende una stella cometa di speranza [VIDEO]

[NATALE] Con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Giacciano con Baruchella (Rovigo) che si accolla le spese elettriche e del Forum Giovani Gbz, è stato possibile riaccendere la grande st ...

Quest’anno la rievocazione del "Fuoco di San Tommaso" sarà "virtuale"

Quest'anno, in rispetto delle norme anti Covid-19, il tradizionale Fuoco di San Tommaso di San Salvo sarà virtuale. Ad annunciare l'inizitiva è il Comune che nei giorni scorsi, tramite l'ufficio ...

[NATALE] Con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Giacciano con Baruchella (Rovigo) che si accolla le spese elettriche e del Forum Giovani Gbz, è stato possibile riaccendere la grande st ...Quest'anno, in rispetto delle norme anti Covid-19, il tradizionale Fuoco di San Tommaso di San Salvo sarà virtuale. Ad annunciare l'inizitiva è il Comune che nei giorni scorsi, tramite l'ufficio ...