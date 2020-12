Casertana-Viterbese, incontenibile Guidi: “A rischio il bene comune, non è calcio. Interessi personali al primo posto? Non è da uomini” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ad oggi, il record della partita di calcio più condizionata dal Covid-19 apparteneva al Palermo.Lo scorso 9 novembre, la squadra rosanero, con soli dieci giocatori di movimento disponibili ed un solo disponibile in panchina (il baby portiere Matranga, ndr), è dovuto scendere regolarmente in campo, per disputare il derby di Sicilia contro il Catania, secondo quanto disposto dalla normativa UEFA in ottemperanza ai protocolli anti Covid-19.Questo pomeriggio, il testimone è passato di diritto, alla Casertana, che con nove giocatori disponibili, ha perso uno dei match più incredibili nella storia della Lega Pro. Nonostante i 15 casi di positività al Coronavirus, i falchetti hanno dovuto disputare la gara contro la Viterbese, terminata 3-0 a favore dei laziali.Al termine del match tra Casertana e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ad oggi, il record della partita dipiù condizionata dal Covid-19 apparteneva al Palermo.Lo scorso 9 novembre, la squadra rosanero, con soli dieci giocatori di movimento disponibili ed un solo disponibile in panchina (il baby portiere Matranga, ndr), è dovuto scendere regolarmente in campo, per disputare il derby di Sicilia contro il Catania, secondo quanto disdalla normativa UEFA in ottemperanza ai protocolli anti Covid-19.Questo pomeriggio, il testimone è passato di diritto, alla, che con nove giocatori disponibili, ha perso uno dei match più incredibili nella storia della Lega Pro. Nonostante i 15 casi di positività al Coronavirus, i falchetti hanno dovuto disputare la gara contro la, terminata 3-0 a favore dei laziali.Al termine del match trae ...

RafAuriemma : Casertana-Viterbese sospesa perché l’Asl è allo stadio per tamponi rapidi. La squadra campana ha solo 9 calciatori… - Corriere : Caos Casertana: 15 positivi al Covid, gioca in nove. In campo calciatori con la febbre - DiMarzio : #SerieC | #CasertanaViterbese 0-3, nove giocatori in campo per i rossoblù Le parole dei protagonisti - WiAnselmo : Casertana-Viterbese, incontenibile Guidi: 'A rischio il bene comune, non è calcio. Interessi personali al primo pos… - Mediagol : Casertana-Viterbese, incontenibile Guidi: 'A rischio il bene comune, non è calcio. Interessi personali al primo pos… -