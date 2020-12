Cartellino rosso a Thuram per lo spunto sul volto di Stefan Posch (Di domenica 20 dicembre 2020) L'attaccante del Borussia Mönchengladbach è stato espulso per aver sputato sul volto di Stefan Posch, terzino dell'Hoffenheim. Il Var conferma. Marcus Thuram espulso per aver sputato in faccia a un avversario su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 20 dicembre 2020) L'attaccante del Borussia Mönchengladbach è stato espulso per aver sputato suldi, terzino dell'Hoffenheim. Il Var conferma. Marcusespulso per aver sputato in faccia a un avversario su Notizie.it.

LEGGI ANCHE: Esame farsa a Suarez, il calciatore sapeva le risposte Le immagini del Var hanno confermato l’accaduto e per Thuram è cartellino rosso. Il gesto sicuramente è stato dettato da un momento ...

In quell’occasione Piero Ceccarini, che chiuderà un anno più tardi la sua carriera iniziata con il corso di arbitro negli anni 70, non estrasse alcun cartellino rosso. Questo nonostante ...

In quell'occasione Piero Ceccarini, che chiuderà un anno più tardi la sua carriera iniziata con il corso di arbitro negli anni 70, non estrasse alcun cartellino rosso. Questo nonostante ...