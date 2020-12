Calcio, caos nel match tra Casertana e Bisceglie: 15 casi positivi e padroni di casa costretti a giocare in nove! (Di domenica 20 dicembre 2020) Una situazione davvero incredibile quella che si è creata allo stadio Alberto Pinto di Caserta, per il match tra Casertana e Viterbese, match valido per la Serie C di Calcio. Ebbene, fra i padroni di casa, infatti, ben 15 calciatori e due dirigenti hanno contratto il famigerato Covid-19. Per questo motivo, la compagine allenata da Federico Guidi si è trovata costretta a presentare una distanza di soli nove giocatori dal momento che il club rivale aveva detto no al rinvio. Una sfida iniziata poi con ritardo (18.15) per l’intervento della ASL di Caserta, accorsa allo stadio per effettuare tamponi urgenti ad alcuni calciatori rossoblu in stato febbrile, come riferisce gazzetta.it. Ripercorrendo le tappe precedenti, tre tesserati erano risultati già contagiati da domenica scorsa, altri 3 a ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Una situazione davvero incredibile quella che si è creata allo stadio Alberto Pinto di Caserta, per iltrae Viterbese,valido per la Serie C di. Ebbene, fra idi, infatti, ben 15 calciatori e due dirigenti hanno contratto il famigerato Covid-19. Per questo motivo, la compagine allenata da Federico Guidi si è trovata costretta a presentare una distanza di soli nove giocatori dal momento che il club rivale aveva detto no al rinvio. Una sfida iniziata poi con ritardo (18.15) per l’intervento della ASL di Caserta, accorsa allo stadio per effettuare tamponi urgenti ad alcuni calciatori rossoblu in stato febbrile, come riferisce gazzetta.it. Ripercorrendo le tappe precedenti, tre tesserati erano risultati già contagiati da domenica scorsa, altri 3 a ...

Il club aveva già chiesto mercoledì scorso il rinvio della gara contro i laziali, che però si sono opposti. Impossibile anche giocare il jolly del rinvio, già speso sei giorni fa contro il Bisceglie ...

