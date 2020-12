VIDEO Sofia Goggia vince la discesa in Val Gardena! Una prova senza sbavature (Di sabato 19 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio la discesa libera di Val d’Isere, in Francia: vittoria per Sofia Goggia, che ora è prima nella classifica di specialità, a pari merito con l’elvetica Corinne Suter, che aveva vinto ieri. Riviviamo l’odierna discesa dell’azzurra in questo VIDEO di Eurosport. VIDEO VITTORIA Sofia Goggia Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lalibera di Val d’Isere, in Francia: vittoria per, che ora è prima nella classifica di specialità, a pari merito con l’elvetica Corinne Suter, che aveva vinto ieri. Riviviamo l’odiernadell’azzurra in questodi Eurosport.VITTORIAFoto: LaPresse

Eurosport_IT : Comincia la stagione della velocità anche per Sofia #Goggia con un super 2° posto in Val d’Isère! Mica male eh! ????… - Ilsuperbo89 : RT @Luca_Monta_: Quest'anno più che mai le gare di discesa libera sono per cuori forti. Come quello di Sofia #Goggia ????, che trema fino al… - Luca_Monta_ : Quest'anno più che mai le gare di discesa libera sono per cuori forti. Come quello di Sofia #Goggia ????, che trema… - maxblardone : RT @RaiSport: ? A Sofia #Goggia la libera di #ValdIsere Sul podio la svizzera #Suter e l'americana Breezy #Johnson News e video ?? https://… - codeghino10 : RT @RaiSport: ? A Sofia #Goggia la libera di #ValdIsere Sul podio la svizzera #Suter e l'americana Breezy #Johnson News e video ?? https://… -