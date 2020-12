Venezia-Spal 0-0 | Primi cambi: dentro Castro per D’Alessandro (Di sabato 19 dicembre 2020) Venezia e Spal in campo nella ripresa. Nel primo tempo meglio gli arancioneroverdi, biancocelesti in difficoltà: decisivo Thiam. La cronaca live. Venezia e Spal sono andate al riposo sullo 0-0. CRONACA PRIMO TEMPO Meglio il Venezia nel primo quarto d’ora: la squadra di Zanetti pressa alta, la manovra è fluida e avvolgente: Spal in difficoltà. L'articolo Venezia-Spal 0-0 Primi cambi: dentro Castro per D’Alessandro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020)in campo nella ripresa. Nel primo tempo meglio gli arancioneroverdi, biancocelesti in difficoltà: decisivo Thiam. La cronaca live.sono andate al riposo sullo 0-0. CRONACA PRIMO TEMPO Meglio ilnel primo quarto d’ora: la squadra di Zanetti pressa alta, la manovra è fluida e avvolgente:in difficoltà. L'articolo0-0perproviene da www.meteoweek.com.

DirettaSpal : 52' il copione sembra quello del primo tempo, con il Venezia a governare la manovra e la SPAL ad attendere - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Venezia-Spal 0-0 - DirettaSpal : 45' termina 0-0 il primo tempo. Meglio il Venezia della SPAL che deve ringraziare Thiam per essere ancora a galla - DirettaSpal : 45' primo angolo del match per la SPAL. Il Venezia allontana la sfera in qualche modo - Gazzetta_it : Si va al riposo, Venezia-Spal 0-0 -