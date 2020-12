Torna la “Stella Cometa” di Betlemme. Dopo 800 anni il fenomeno illuminerà il Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Un raro allineamento planetario potrebbe creare una “Stella di Natale” simile a quella che secondo la tradizione cristiana ha guidato i Re Magi verso la grotta di Betlemme, luogo di nascita di Gesù Cristo. Saturno e Giove saranno ad una distanza che non si registrava così minima da centinaia di anni. Questo avvicinamento andrà a realizzare un “evento spettacolare nel cielo” nella giornata di lunedì 21 dicembre, esattamente nel solstizio d’inverno. I pianeti rimarranno comunque ad una distanza di milioni di miglia, ma sulla Terra appariranno come un unico oggetto luminoso. Le congiunzioni, ovvero quei fenomeni dove gli oggetti celesti appaiono molto vicini tra loro, non sono così rare. Tuttavia, era addirittura dal 1623 che non si verificava un tale avvicinamento. La curiosità è proprio il periodo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 dicembre 2020) Un raro allineamento planetario potrebbe creare una “di” simile a quella che secondo la tradizione cristiana ha guidato i Re Magi verso la grotta di, luogo di nascita di Gesù Cristo. Saturno e Giove saranno ad una distanza che non si registrava così minima da centinaia di. Questo avvicinamento andrà a realizzare un “evento spettacolare nel cielo” nella giornata di lunedì 21 dicembre, esattamente nel solstizio d’inverno. I pianeti rimarranno comunque ad una distanza di milioni di miglia, ma sulla Terra appariranno come un unico oggetto luminoso. Le congiunzioni, ovvero quei fenomeni dove gli oggetti celesti appaiono molto vicini tra loro, non sono così rare. Tuttavia, era addirittura dal 1623 che non si verificava un tale avvicinamento. La curiosità è proprio il periodo, ...

