Suarez ai pm di Perugia: 'Conoscevo le domande degli esami' (Di sabato 19 dicembre 2020) Luis Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell'esame. all'università per stranieri. È quanto sarebbe emerso dalla deposizione dello stesso ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Luisavrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell'esame. all'università per stranieri. È quanto sarebbe emerso dalla deposizione dello stesso ...

ZZiliani : Ai magistrati che lo hanno interrogato sull’esame di italiano sostenuto a Perugia, #Suarez ha dichiarato: “Tanto ge… - GoalItalia : Luis Suarez è stato sentito dai magistrati di Perugia come persona informata dei fatti ?? - capuanogio : #Suarez è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di #Perugia che indagano sul suo esame 'far… - mttcrv : RT @ZZiliani: Peccato che la FJGC non sia una cosa seria. Perchè qui, con le carte della Procura di Perugia, ci sarebbero i presupposti per… - JohSogos : RT @ZZiliani: Peccato che la FJGC non sia una cosa seria. Perchè qui, con le carte della Procura di Perugia, ci sarebbero i presupposti per… -