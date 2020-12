(Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - A partire dagli anni '70ha organizzato, infatti, una serie di spedizioni al limite della sopravvivenza umana: ha attraversato il Nord Atlantico con una imbarcazione fabbricata rispettando le conoscenze del VI secolo; sulla copia di un galeone dell'Età del Bronzo, è andato dalla Grecia alla Georgia, "imitando" Giasone e gli Argonauti; ha percorso il tragitto da Troia a Itaca, sulla scorta delle vicissitudini di Ulisse; ha attraversato a cavallo le desolate steppe mongole, territorio di Gengis Khan. La vita diè stato un continuoare, navigare, ripercorrere le vie già battute da altri famosi esploratori per verificare quanto i loro romanzi e le biografie dicano il vero, e quanto invece sia frutto della fantasia degli uomini che ne descrissero le gesta. Tra le sue imprese anche quella di costruire ...

DavidSassoli : Addio a #JohnLeCarre, alle sue trame, ai suoi mirabili misteri di spie venute dal freddo. Ci lascia uno dei più gr… - TV7Benevento : **Scrittori: addio a Tim Severin, l'esploratore dei viaggi leggendari** (2)... - TV7Benevento : **Scrittori: addio a Tim Severin, l'esploratore dei viaggi leggendari**... - Ornella88813128 : RT @DavidSassoli: Addio a #JohnLeCarre, alle sue trame, ai suoi mirabili misteri di spie venute dal freddo. Ci lascia uno dei più grandi e… - Librimondadori : John le Carré, scomparso ieri all'età di 89 anni, va omaggiato in senso assoluto come uno dei più grandi scrittori… -

Ultime Notizie dalla rete : **Scrittori addio

Il Tempo

TARCENTO. Comunità in lutto a Tarcento, dove è mancata Valeria Revelant, fondatrice del noto ristorante “Al Mulin Vieri”, punto di incontro da decenni sulle rive del Torre. Valeria Revelant è morta me ...Federica Cappelletti ha accettato di scrivere per Sportweek una lettera d’addio al marito ... "Il Vecio" - "Il Vecchio", così lo soprannominò lo scrittore Giovanni Arpino - allenò la nazionale dal ...