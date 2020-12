Sassuolo | i convocati di De Zerbi per il Milan

(Di sabato 19 dicembre 2020) Roberto De, allenatore del, ha convocato ventiquattro calciatori per la partita di domani contro il. Non ci sarà lo squalificato Locatelli, così come gli infortunati Romagna e Ricci. Si rivede Haraslin, che ha scontato la squalifica. Portieri: Consigli, Pegolo, TuratiDifensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, ToljanCentrocampisti: Bourabia, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, TraoréAttaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I convocati di De Zerbi per Sassuolo-Milan: out i soli Locatelli e Romagna. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico neroverde per il match della tredicesima giornata di Serie A ...Nella lista dei convocati del Milan in vista della gara contro il Sassuolo al ‘Mapei Stadium' di domani, compaiono i nomi di Maldini, Colombo e Roback. Dopo il problema al polpaccio accusato ieri da ...