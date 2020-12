Parma-Juve: Pirlo ha appeso un cartello nello spogliatoio… Il retroscena (Di sabato 19 dicembre 2020) verso il match del Tardini Su La Gazzetta dello Sport si sottolinea l’importanza di Juve-Parma per i bianconeri di Andrea Pirlo. Così, senza tempo per allenare, dovrà tornare a vincere: l’Inter gioca in casa con lo Spezia e in quella corsa per lo scudetto non si può andare piano. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su Juvenews24 Davanti, si riparte da Ronaldo e da Morata, con un cartello idealmente appeso in spogliatoio: vietati i colpi di tacco perché Pirlo – eufemismo –non ha gradito quello di Morata di mercoledì. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) verso il match del Tardini Su La Gazzetta dello Sport si sottolinea l’importanza diper i bianconeri di Andrea. Così, senza tempo per allenare, dovrà tornare a vincere: l’Inter gioca in casa con lo Spezia e in quella corsa per lo scudetto non si può andare piano. Per tutte le notizie sullantus vai sunews24 Davanti, si riparte da Ronaldo e da Morata, con unidealmentein spogliatoio: vietati i colpi di tacco perché– eufemismo –non ha gradito quello di Morata di mercoledì. Leggi su Calcionews24.com

