Pac-Man e NBA | il crossover di cui avevamo bisogno

Leggi su gqitalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Pac-Man lo abbiamo amato tutti appassionatamente, ma a volte non lo diciamo troppo ad alta voce perché è un po' come svelare l' età. Ma se Pac-Man torna insieme ad NBA per celebrare il suo quarantesimo compleanno e lo fa in una versione con nuovi contenuti, allora possiamo davvero gridarlo ai quattro venti. Bandai Namco Entertainment Inc ha annunciato una nuova partnership con la National Basketball Association (NBA) per celebrare il 40° anniversario di Pac-Man: i fan potranno gustare uninedito tra la mitica creaturina gialla inseguita dai fantasmi e uno dei campionati sportivi più amati. Nel corso dell’imminente stagione NBA 2020-21, la collaborazione offrirà molti punti di interazione e a partire dal 22 dicembre, i gamer potranno divertirsi con alcuni contenuti di gioco ispirati alla NBA, tra cui power-up divertenti e labirinti speciali, nel gioco ...