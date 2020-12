Nuovo decreto Natale, si può andare nelle seconde case? Arriva il chiarimento (Di sabato 19 dicembre 2020) Vertono ancora alcune incertezze in merito al Nuovo decreto legge annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gli spostamenti sono ovviamente il tema più discusso e fino a poco fa non era chiaro se si potesse andare nelle seconde case. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che “durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Vertono ancora alcune incertezze in merito allegge annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gli spostamenti sono ovviamente il tema più discusso e fino a poco fa non era chiaro se si potesse. Nelpubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che “durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non ...

