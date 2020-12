Natale: refuso sul sito della Gazzetta Ufficiale'dl in vigore nel 2021', poi corretto (Di sabato 19 dicembre 2020) E non passa inosservato: "E per un anno...liberi tutti!", scherza il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, pubblicando uno screenshot del sito della Gazzetta. Il testo prevede che il decreto, datato ... Leggi su ansa (Di sabato 19 dicembre 2020) E non passa inosservato: "E per un anno...liberi tutti!", scherza il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, pubblicando uno screenshot del. Il testo prevede che il decreto, datato ...

