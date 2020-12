Natale, Dpcm e decreto legge: qual è la differenza. Cosa cambia (Di sabato 19 dicembre 2020) Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus i l Governo ha usato l'atto amministrativo del Dpcm come strumento emergenziale per contrastare la pandemia da Covid . E' uno strumento rapido, espressione della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus i l Governo ha usato l'atto amministrativo delcome strumento emergenziale per contrastare la pandemia da Covid . E' uno strumento rapido, espressione della ...

I giorni rossi, con le misure più restrittive saranno dieci: il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Quattro i giorni arancioni: 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio. Spostamenti, pr ...

A Natale noi facciamo quel che vogliamo, perché non abbiamo paura dei cialtroni

Nei giorni delle festività natalizie, 70.000 agenti delle forze dell’ordine, sottratti a compiti ben più importanti, controlleranno che noi tutti, persone pericolosissime per il fatto di voler andare ...

