Napoli | il concerto dell’Epifania di Rai 1 torna nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La 26° edizione delsi svolgerà a, neldiLa, e sarà nel palinsesto di Rai Uno il 5 gennaio 2021 alle 23:35. Non sarà unin diretta, ma verrà registrato nelle giornate del 29 e 30 dicembre. Il tema scelto per questa 26esima edizione è “Abbracciami“, promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus. L’appuntamento è prodotto per la Rai dalla Melos Internetional di Dante Mariri, inisme all’Associazione Musica dal Mondo. A Francesco Sorrentino è affidata la Direzione Artistica, a condurre la serata Arianna Ciampoli e la regia televisiva sarà firmata da Barbaratano del Centro ...

