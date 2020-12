La variante | rilevata nel Sud-Est dell' Inghilterra | può diffondersi più rapidamente

(Di sabato 19 dicembre 2020) Boris Johnson sta tenendo una riunione con il suo gabinetto per parlare dei rinnovati allarmi per ladel Sars Cov-2 Covid, Johnson: “Trovato nuovo ceppo molto più potente” su Notizie.it.

michemar48 : Bollettino #Coronavirus del 19/12/20 In Gran Bretagna, nel frattempo, è stato rilevata una grave variante del virus… - mrosamalisan : In SudAfrica identificata una nuova variante di #coronavirus alla base di un nuovo aumento dei casi. Simile a quell… - sava_no : Una nuova variante del nuovo coronavirus è stata rilevata nel Regno Unito, potenzialmente coinvolta nella trasmissi… -

Ultime Notizie dalla rete : variante rilevata

AGI - Agenzia Italia

Era stata individuata il 14 dicembre e allora l'Oms dichiarava di non avere prove che si comportasse diversamente rispetto al coronavirus ...La nuova variante identificata si chiama 20A.EU1 in estate era presente in Spagna e poi settembre è stata poi riscontrata tra il 40 e il 70 per cento dei casi rilevati in Svizzera, Irlanda e Regno ...