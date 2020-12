La seconda edizione di K è arrivata, si può ordinare qui (Di sabato 19 dicembre 2020) La prima edizione di K, la rivista letteraria de Linkiesta, è andata esaurita in tre settimane, ma l’abbiamo ristampata e ora è tornata disponibile sul sito e nelle librerie indipendenti. Curata da Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019, e dal direttore de Linkiesta Christian Rocca, K è un volume di 320 pagine disegnato dall’art director Giovanni Cavalleri e arricchito da fotografie di Stefania Zanetti, da un’illustrazione di Maria Corte e da un saggio introduttivo di Nadia Terranova. Il tema del primo numero di K è il sesso. K si può preordinare sul sito de Linkiesta a 20 euro più 5 di spese postali oppure acquistare nelle migliori librerie indipendenti di tutta Italia (ecco l’elenco in costante aggiornamento). Gli autori che hanno partecipato al primo numero con un racconto originale scritto appositamente per K sono:Camilla Baresani, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 19 dicembre 2020) La primadi K, la rivista letteraria de Linkiesta, è andata esaurita in tre settimane, ma l’abbiamo ristampata e ora è tornata disponibile sul sito e nelle librerie indipendenti. Curata da Nadia Terranova, finalista al Premio Strega 2019, e dal direttore de Linkiesta Christian Rocca, K è un volume di 320 pagine disegnato dall’art director Giovanni Cavalleri e arricchito da fotografie di Stefania Zanetti, da un’illustrazione di Maria Corte e da un saggio introduttivo di Nadia Terranova. Il tema del primo numero di K è il sesso. K si può presul sito de Linkiesta a 20 euro più 5 di spese postali oppure acquistare nelle migliori librerie indipendenti di tutta Italia (ecco l’elenco in costante aggiornamento). Gli autori che hanno partecipato al primo numero con un racconto originale scritto appositamente per K sono:Camilla Baresani, ...

at_itom : Al termine di questa seconda edizione di 'ITOM at Home' desideriamo ringraziare il registra #LuigiCantore per la gr… - BrogiDaniela : @antoclerici Cara Antonella. Ma quando farete la seconda edizione. Già mi manca. - Eli_0281 : Ma quindi ci sarà una seconda edizione di #TheVoiceSenior, no? Un gioiellino. Bravi tutti e complimenti ad Erminio! ?? - erreelleerre : Me ne vado a dormire tanto, tanto contenta. E vorrei che i casting per la seconda edizione iniziassero domani ? #TheVoiceSenior - MrGingilli : Possiamo far partire subito la seconda edizione di #TheVoiceSenior ? Grazie! -

Ultime Notizie dalla rete : seconda edizione Riapri Calabria - Seconda edizione Regione Calabria Tour de Ski 2021: date, programma, orari, tv. Il calendario completo

Ci si avvicina a una quindicesima edizione del Tour de Ski piuttosto particolare: il primo motivo è legato all’essere tutta in un singolo anno, il 2021, il secondo si intreccia direttamente con la ...

Erminio Sinni, le due volte a Sanremo e il brano E tu davanti a me: un cult nel mondo del pianobar | Video

Erminio Sinni sta vivendo una seconda giovinezza . Il trionfo nella prima edizione del talent show di Rai1 dedicato ai cantanti over 60 ...

Ci si avvicina a una quindicesima edizione del Tour de Ski piuttosto particolare: il primo motivo è legato all’essere tutta in un singolo anno, il 2021, il secondo si intreccia direttamente con la ...Erminio Sinni sta vivendo una seconda giovinezza . Il trionfo nella prima edizione del talent show di Rai1 dedicato ai cantanti over 60 ...