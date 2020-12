La scomparsa di Vittorio Malvone (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri mattina l’infausta notizia della dipartita di una delle trombe più prestigiose del magistero dell’Orfanotrofio Umberto I Di OLGA CHIEFFI E’ corsa veloce la notizia della scomparsa inattesa di Vittorio Malvone, uno delle trombe più prestigiose del celebrato magistero dell’Orfanotrofio Umberto I. Vittorio Malvone aveva scelto quella durissima palestra di vita unicamente per servire la Musica. La sua famiglia, originaria di Bosco Trecase, pagava la retta per mantenerlo agli studi e la sua abnegazione e talento lo portò ad essere il primo diplomato del Liceo Musicale salernitano, nella classe del M° Antonio Avallone, e subito a vincere il concorso di prima tromba nella Banda Musicale dell’Aeronautica Militare e poi diventarne Vice-direttore. Talento eclettico, rifiutò l’offerta del leggìo di seconda ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 dicembre 2020) Ieri mattina l’infausta notizia della dipartita di una delle trombe più prestigiose del magistero dell’Orfanotrofio Umberto I Di OLGA CHIEFFI E’ corsa veloce la notizia dellainattesa di, uno delle trombe più prestigiose del celebrato magistero dell’Orfanotrofio Umberto I.aveva scelto quella durissima palestra di vita unicamente per servire la Musica. La sua famiglia, originaria di Bosco Trecase, pagava la retta per mantenerlo agli studi e la sua abnegazione e talento lo portò ad essere il primo diplomato del Liceo Musicale salernitano, nella classe del M° Antonio Avallone, e subito a vincere il concorso di prima tromba nella Banda Musicale dell’Aeronautica Militare e poi diventarne Vice-direttore. Talento eclettico, rifiutò l’offerta del leggìo di seconda ...

ChieffiOlga : La scomparsa di Vittorio Malvone | Cronache Salerno - MonicaCurino1 : Lutto nel Novarese per la scomparsa dell’avvocato Vittorio Minola - ValdoTv : - settarc : RT @trevisotoday: Diocesi di Vittorio Veneto in lutto per la scomparsa di padre Giovanni Sessolo -

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa Vittorio Diocesi di Vittorio Veneto in lutto per la scomparsa di padre Giovanni Sessolo TrevisoToday Paolo De Bastiani: addio a un artista eclettico

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto perde un amico. E uno degli artisti-fotografi più eclettici. A 72 anni, dopo una malattia che lo aveva costretto ad abbandonare la propria professione, è scomparso ...

50° anniversario della scomparsa di Vittorio Bodini

Il 19 dicembre 1970 a 56 anni moriva il poeta, scrittore, traduttore e saggista Vittorio Bodini. Nonostante la pandemia e le restrizioni anticovid19, Lecce dedicherà alcuni appuntamenti per celebrare ...

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto perde un amico. E uno degli artisti-fotografi più eclettici. A 72 anni, dopo una malattia che lo aveva costretto ad abbandonare la propria professione, è scomparso ...Il 19 dicembre 1970 a 56 anni moriva il poeta, scrittore, traduttore e saggista Vittorio Bodini. Nonostante la pandemia e le restrizioni anticovid19, Lecce dedicherà alcuni appuntamenti per celebrare ...