Italia Viva Roma | oggi spesa sospesa per i più fragili

"Questo tempo di pandemia ha acuito le fragilità sociali e per molte persone implica oltre alla paura del Covid anche tensione, solitudine, grave ristrettezza economica. oggi, per tanti, fare la spesa è un serio problema come rappresentato anche dal Rapporto "La povertà a Roma: un punto di vista", promosso dalla Caritas diocesana: nel 2020 c'è stato un incremento del 600% di beni di prima necessità consegnati rispetto al 2019 in risposta a un bisogno sempre più diffuso. Questi i dati forniti dai 176 centri di ascolto coordinati dalla Diocesi di Roma, 137 punti di distribuzione di alimenti, 13 centri di stoccaggio e cinque Empori della solidarietà. Pertanto, sosteniamo e invitiamo a sostenere tutte le iniziative di solidarietà promosse dalle parrocchie Romane, dal mondo ...

