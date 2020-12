Il secondo vaccino approvato dagli Stati Uniti: in Italia (forse) dopo gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) 'I benefici superano i rischi' spiega la Food and Drug Administration che ha autorizzato la distribuzione del siero sviluppato da Moderna Leggi su today (Di sabato 19 dicembre 2020) 'I benefici superano i rischi' spiega la Food and Drug Administration che ha autorizzato la distribuzione del siero sviluppato da Moderna

alexbarbera : È ufficiale: da lunedì c’è un secondo vaccino a disposizione contro il Covid, e anche stavolta è made in Usa. Via l… - nikkoletta59 : RT @Bluefidel47: La Porcata della Pfeizer Il vaccino gratis o max 2 euro? ,Quando mai . Per ora 12 euro. ';Il vaccino di Pfizer e BioNT… - AleksLepri : RT @Svero__: @bonnie379 Ma la battaglia non è tanto sulla bontà del vaccino quanto sull'obbligo di farlo. La minaccia non è solo che un vac… - DavidTalamonti : Pranzo di Natale anticipato Persona a rischio 1'Non mi vaccino subito perché secondo me non è sicuro' Persona a ris… - giovannitrivel3 : RT @Bluefidel47: La Porcata della Pfeizer Il vaccino gratis o max 2 euro? ,Quando mai . Per ora 12 euro. ';Il vaccino di Pfizer e BioNT… -