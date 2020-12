Firenze, Natale: non solo divieti di Conte, oggi 19 e domani 20 senso unico per i pedoni in alcune vie (Di sabato 19 dicembre 2020) Non ci sono solo i divieti cervellotici e incomprensibili di Conte col suo governo giallorosso e coi suoi esperti. In questo fine settimana a Firenze entrano in vigore anche le limitazioni disposte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e concretizzate in un'ordinanza di Nardella Leggi su firenzepost (Di sabato 19 dicembre 2020) Non ci sonocervellotici e incomprensibili dicol suo governo giallorosso e coi suoi esperti. In questo fine settimana aentrano in vigore anche le limitazioni disposte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e concretizzate in un'ordinanza di Nardella

DarioNardella : Dopo l'albero d'artista di Michelangelo Pistoletto in piazza Bartali e quello di Mimmo Palladino in piazza Santo Sp…
La magia del #Natale a #Firenze: ecco i nuovi alberi che illuminano la città. #NataleaFirenze

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Natale Messa di Natale a Firenze, ecco tutti gli orari alla luce delle chiusure anti-covid LA NAZIONE Il cinema chiuso per Covid non rinuncia al Natale

Albero di Natale addobbato e pacchetti infiocchettati nonostante le porte chiuse per le restrizioni imposte dalle normative contro il Covid FIRENZE — Il cinema di quartiere non rinuncia al Natale, il ...

Festa del Dono 2020: tutti i fiorentini che si sono distinti nell'emergenza covid

Firenze, 19 dicembre 2020 - Chi ha cucito mascherine, chi ha portato la spesa per chi era in difficoltà, chi ha consegnato farmaci, chi preparato pacchi alimentari, chi raccolto generi di prima necess ...

