Da vent'anni Napoli non riceveva la visita di un capo dello Stato. Poi arrivò Maradona E noi che cosa potevamo scrivere all'epoca della lambada e di Dieguito? Potevamo? Dovevamo. Ma quale ennesimo e conturbante "pezzo", dopo tanti, tantissimi, si poteva scrivere su Diego Armando Maradona senza sconfinare ancora e più nelle iperboli e nell'elegia? Tu continuavi a fare colpi da maestro, e un poeta ci voleva per descrivere i tuoi colpi di incantesimo, il tuo orecchino che dribblava l'aria, le tue traiettorie fatate, la lampada di Aladino dalla quale traevi i palloni magici. Eri un allegro Alì Babà e, davanti ad ogni porta avversaria, sussurravi: "Apriti, Sèsamo". E le porte si aprivano. Tu eri il fantastico danzatore del fùtbol, del tip-tap del goleador, del tango del dribblatore con l'irresistibile casquet degli avversari, del fandango accennato con la punta del piede mancino, del charleston di tutte le tue finte. Ma come potevamo inventare fantasie che tu ...

