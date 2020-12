Coronavirus | morto ex calciatore della Juve | vinse scudetto e Coppa Italia

Leggi su ck12

(Di sabato 19 dicembre 2020) Drammal’ex, Giovanni Sacco:in bianconero, ha militato in Lazio e Atalanta. (foto pubblico dominio)Un nuovo lutto colpisce il mondo del calciono: si è spento a 77 anni Giovanni Sacco, che ha a lungo militato in squadre di serie A. L’ex, che ebbe anche una certa esperienza come allenatore, ènelle scorse ore all’ospedale “Cardinal Massaia” di Asti. Da quasi un mese lottava per la sua sopravvivenza, dopo aver contratto il. Leggi anche:, Daniela Martani in diretta: “Si muore, non siamo eterni” Chi era Giovanni Sacco, ...