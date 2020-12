Arriva il “kit digitalizzazione”: chi può usufruirne? (Di sabato 19 dicembre 2020) Si chiama “Kit digitalizzazione”, ed è questa l’ultima trovata del Governo di Giuseppe Conte per ridurre il divario tecnologico. Il “kit digitalizzazione” comprende uno smartphone, un abbonamento a internet per un anno e un abbonamento a due quotidiani, sempre per un anno. La formula sarà quella del comodato d’uso gratuito, e ne potranno usufruire tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro annui. Obiettivo: ridurre il digital divide, ossia il fenomeno del divario digitale, “in via sperimentale” si legge nel decreto, “è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività“. Potranno beneficiarne tutte le famiglie non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile. Per poter usufruire del provvedimento, le famiglie dovranno dotarsi del sistema ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Si chiama “Kit”, ed è questa l’ultima trovata del Governo di Giuseppe Conte per ridurre il divario tecnologico. Il “kit” comprende uno smartphone, un abbonamento a internet per un anno e un abbonamento a due quotidiani, sempre per un anno. La formula sarà quella del comodato d’uso gratuito, e ne potranno usufruire tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro annui. Obiettivo: ridurre il digital divide, ossia il fenomeno del divario digitale, “in via sperimentale” si legge nel decreto, “è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività“. Potranno beneficiarne tutte le famiglie non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile. Per poter usufruire del provvedimento, le famiglie dovranno dotarsi del sistema ...

clikservernet : Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: smartphone in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a d… - Noovyis : (Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: smartphone in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a… - sabrinatehilim : RT @fattoquotidiano: Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: cellulare in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a due g… - QuotidianPost : Arriva il “kit digitalizzazione”: chi può usufruirne? - MuddeiA : RT @fattoquotidiano: Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: cellulare in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a due g… -