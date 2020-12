Ultime Notizie Roma del 18-12-2020 ore 20:10 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia emergenza covid in apertura il 24 dicembre al 6 gennaio L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi e questo l’Oriente che emerge A quanto si apprende da fonti di governo dal vertice del premier Giuseppe conte con i capi delegazione di maggioranza del ministro boccia confronto con le regioni e subito dopo il Consiglio dei Ministri Inoltre nel periodo delle feste ci potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km ma non per andare nei comuni capoluogo e te la cosiddetta deroga nei due commensali A quanto si apprende da fonti di governo nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le festività natalizie nell’ambito della zona rossa e arancione quindi fermo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia emergenza covid in apertura il 24 dicembre al 6 gennaio L’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi e questo l’Oriente che emerge A quanto si apprende da fonti di governo dal vertice del premier Giuseppe conte con i capi delegazione di maggioranza del ministro boccia confronto con le regioni e subito dopo il Consiglio dei Ministri Inoltre nel periodo delle feste ci potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km ma non per andare nei comuni capoluogo e te la cosiddetta deroga nei due commensali A quanto si apprende da fonti di governo nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le festività natalizie nell’ambito della zona rossa e arancione quindi fermo ...

