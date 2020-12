(Di venerdì 18 dicembre 2020)nel mondo del, 17 anni, è venuto a mancare giovedì pomeriggio mentre si allenava su una pista appartenente al comune di Traona, in provincia di Sondrio. La ...

PicoPaperopoli : lvano dal tragico volo di 70 metri. Ai funerali dei 35 marinai partecipa anche il Presidente della Repubblica Itali… - giuseppe_concas : @LudovicoFVisen1 @_MorganHJ @AnneBonny_1702 @myrtamerlino Ahhhh 3-5000 morti reali è facile allarmismo. Pensavo fos… - ImpieriFilippo : RT @Formula1Co: TRAGEDIA NEL MOTOCROSS: MORTO SEBASTIAN FORTINI L'incidente è avvenuto giovedì pomeriggio mentre Fortini si allenava su ci… - GPENDURO : TRAGEDIA NEL CROSS: SEBASTIAN FORTINI PERDE LA VITA A 17 ANNI MENTRE SI STAVA ALLENANDO - motosprint : Tragedia nel motocross: è morto Sebastian Fortini -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

Tragedia questa mattina a Sant'Angelo Lodigiano, in Lombardia, dove un ragazzo di 25 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto pochi minuti prima delle 7. Lo schianto ...“È stato un anno difficile per la pandemia, una tragedia che ha investito il mondo ... di Catania ha rivolto alla comunità accademica nel corso degli incontri “a distanza” con i consigli ...