Scuola a Milano | Sala | “Una parte di classi entrerà alle 8 e una parte alle 9 30 Vogliamo portare la presenza al 75%”

"Le scuole rimarranno in parte a distanza, ma quello che vogliamo fare è garantire che si possa portare al 75% la presenza nelle scuole. Una parte delle classi entrerà alle 8, una parte alle 9.30. Credo sia un buon esempio di come si possa e si debba lavorare in collaborazione". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sindaco di Milano Giuseppe Sala

A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10:15. La misura è stata decisa per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole. "Mi ha appena ...

A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10:15. La misura è stata decisa per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole. "Mi ha appena ...