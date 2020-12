Sci alpino, Manfred Moelgg secondo nel gigante di Coppa Europa della Val di Fassa vinto da Theo Letitre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Theo Letitre si è aggiudicato il gigante della Val di Fassa, valevole per la Coppa Europa 2020-2021 di sci alpino. Il francese ha saputo risalire quattro gradini nella seconda manche, sopravanzando il nostro Manfred Moelgg che, tra infortunio e positività al Covid-19 sta tornando a mettersi in carreggiata un passo alla volta. Letitre ha concluso a Pozza di Fassa con il tempo complessivo di 1:54.84 con 6 centesimi di vantaggio su Manfred Moelgg e 39 sul tedesco Sebastian Holzmann. Quarta posizione per il suo connazionale Julian Rauchfuss a 1.44, quinta per lo svizzero Sandro Simonet a 1.46, mentre è sesto Tobias Kastlunger a 1.49, capace di recuperare ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020)si è aggiudicato ilVal di, valevole per la2020-2021 di sci. Il francese ha saputo risalire quattro gradini nella seconda manche, sopravanzando il nostroche, tra infortunio e positività al Covid-19 sta tornando a mettersi in carreggiata un passo alla volta.ha concluso a Pozza dicon il tempo complessivo di 1:54.84 con 6 centesimi di vantaggio sue 39 sul tedesco Sebastian Holzmann. Quarta posizione per il suo connazionale Julian Rauchfuss a 1.44, quinta per lo svizzero Sandro Simonet a 1.46, mentre è sesto Tobias Kastlunger a 1.49, capace di recuperare ...

