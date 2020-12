Sampdoria-Crotone (19 dicembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Sampdoria ha scelto il momento giusto per ritrovare la vittoria battendo 2-1 il Verona e ritrovando confidenza con i tre punti che mancavano da fine ottobre. Il Crotone che aveva raccolto due punti in dieci giornate è stato capace di farne quattro nelle ultime due, frutto della prima vittoria della stagione e poi del InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laha scelto il momento giusto per ritrovare la vittoria battendo 2-1 il Verona e ritrovando confidenza con i tre punti che mancavano da fine ottobre. Ilche aveva raccolto due punti in dieci giornate è stato capace di farne quattro nelle ultime due, frutto della prima vittoria della stagione e poi del InfoBetting: Scommesse Sportive e

diegocecati : RT @InterCM16: Il Milan nelle prossime 4 ha Sassuolo fuori, Lazio in casa, Benevento fuori, Juve in casa. Noi abbiamo Spezia, Verona , Cr… - infobetting : Sampdoria-Crotone (19 dicembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - InterCM16 : Il Milan nelle prossime 4 ha Sassuolo fuori, Lazio in casa, Benevento fuori, Juve in casa. Noi abbiamo Spezia, Ve… - RissoUisson75 : RT @genovatoday: Sampdoria-Crotone, probabili formazioni: Candreva ancora 'in castigo', Gabbiadini operato - sampdoria : ?? #Arbitri: #SampCrotone affidata a #Manganiello di Pinerolo ?? -