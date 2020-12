Roma | mamma cinghiale e 6 cuccioli uccisi | denunciata la Sindaca Raggi e Zingaretti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “L’one dei sette cinghiali in un parco dell’Aurelio, avvenuta lo scorso ottobre a, oltre a essere un accadimento terribile e disumano, a nostro giudizio assumerebbe pure i contorni di una strage programmata. Una esecuzione barbara, che si sarebbe potuta evitare se le istituzioni avessero collaborato e rispettato le prescrizioni normative. Cosa che di fatto non sarebbe purtroppo mai avvenuta. In queste settimane, infatti, con il nostro staff legale abbiamo raccolto numerose informazioni, verificando sostanzialmente il mancato pieno rispetto del protocollo di intesa per il contenimento della presenza dei cinghiali, sottoscritto da Regione Lazio,Capitale e Città Metropolitana. Mancanze istituzionali assai gravi e illogiche che hanno spinto Rivoluzione Animalista a denunciare alla Procura della Repubblica il presidente ...