Recovery fund, Sassoli: “Più soldi nel momento più grave e acuto della crisi” (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il Parlamento europeo ha ottenuto l’aumento dal 10 al 13% degli anticipi del Recovery fund. Questo significa che i paesi che ne hanno maggior bisogno avranno più soldi proprio nel momento più grave e acuto della crisi”. Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli dopo la chiusura del negoziato con Consiglio e Commissione sul Recovery and Resilience Facility. “Inoltre voglio sottolineare che abbiamo ottenuto un legame più stretto del finanziamento agli obiettivi del Green Deal, della trasformazione digitale, della coesione e della solidarietà sociale – ha aggiunto durante un webinar organizzato dall’Europarlamento e della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Il Parlamento europeo ha ottenuto l’aumento dal 10 al 13% degli anticipi del. Questo significa che i paesi che ne hanno maggior bisogno avranno piùproprio nelpiù”. Così il presidente del Parlamento europeo Daviddopo la chiusura del negoziato con Consiglio e Commissione suland Resilience Facility. “Inoltre voglio sottolineare che abbiamo ottenuto un legame più stretto del finanziamento agli obiettivi del Green Deal,trasformazione digitale,coesione esolidarietà sociale – ha aggiunto durante un webinar organizzato dall’Europarlamento e...

