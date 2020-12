“Quando ho perso il bambino…”. Il dramma di Samantha De Grenet: “Una situazione tremenda” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Negli anni Samantha De Grenet ha saputo stregare il cuore del pubblico italiano. La sua vita gira soprattutto attorno all’adorato figlio Brando, nato nel 2005 dall’unione con Luca Barbato. La figura televisiva e il marito si sono sposati ben due volte, per un periodo sono stati divorziati. Una favola quella che vive oggi, ma in passato è stata segnata da un indimenticabile dramma. Durante una lunga intervista rilasciata nel 2020 a Caterina Balivo, nello studio televisivo di Vieni Da Me, ha rivelato un triste capitolo della sua esistenza. Samantha De Grenet non aveva mai parlato di questo dramma avvenuto in passato, probabilmente perché si tratta di un argomento molto difficile da trattate e nel quale è coinvolto anche il suo ex marito Pierfrancesco Micara. Pierfrancesco ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Negli anniDeha saputo stregare il cuore del pubblico italiano. La sua vita gira soprattutto attorno all’adorato figlio Brando, nato nel 2005 dall’unione con Luca Barbato. La figura televisiva e il marito si sono sposati ben due volte, per un periodo sono stati divorziati. Una favola quella che vive oggi, ma in passato è stata segnata da un indimenticabile. Durante una lunga intervista rilasciata nel 2020 a Caterina Balivo, nello studio televisivo di Vieni Da Me, ha rivelato un triste capitolo della sua esistenza.Denon aveva mai parlato di questoavvenuto in passato, probabilmente perché si tratta di un argomento molto difficile da trattate e nel quale è coinvolto anche il suo ex marito Pierfrancesco Micara. Pierfrancesco ...

Quello dell'aborto è un dramma che Samantha De Grenet porterà nell'anima per sempre. Ma è riuscita ad andare avanti grazie a Pierfrancesco ...

