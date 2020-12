Problemi Instagram il 18 dicembre | non funziona e va in crash

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci sonodiffusi in questa mattimana del 18, nonil social network delle immagini almeno a partire dalle ore 11 di questo venerdì per una buona fetta di utenti italiani. Non si tratta di un vero e proprio down del servizio, piuttosto di anomalie vistose, come iimprovvisi dello strumento che non permettono di visualizzare i feed dei contenuti, caricare store e anche altro.Come al solito Downdetector, ci fornisce la fotografia esatta dei malmenti in corso con un numero cospicuo di segnalazioni di disservizi, per il momento, nell’ordine delle centinaia. in particolar modo, idi questi minuti riguarderebbero un po’ tutti gli utenti, senza alcuna distinzione tra chi utilizza l’app social ...