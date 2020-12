Parma-Juventus, Pirlo: “Con Liverani hanno cambiato modo di giocare, dovremo stare attenti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il Parma ha fatto risultati importanti, si sta riprendendo, bisognerà stare attenti perché ha cambiato modo di giocare, con un allenatore nuovo“. Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, esige massima attenzione alla vigilia di una delicata trasferta al Tardini dove incontrerà il Parma di Fabio Liverani. “Gervinho e Karamoh sono molto veloci – ha aggiunto il tecnico bianconero -. Bisognerà cercare di fare bene le marcature preventive quando siamo in possesso palla. E Liverani lo conosco bene, tecnicamente era un grandissimo giocatore, pensava prima di ricevere palla. Da allenatore sta mettendo in campo le stesse idee, a Lecce ha fatto molto bene. Un po’ di tempo va dato anche a lui“. E sul pareggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ilha fatto risultati importanti, si sta riprendendo, bisogneràperché hadi, con un allenatore nuovo“. Andrea, tecnico della, esige massima attenzione alla vigilia di una delicata trasferta al Tardini dove incontrerà ildi Fabio. “Gervinho e Karamoh sono molto veloci – ha aggiunto il tecnico bianconero -. Bisognerà cercare di fare bene le marcature preventive quando siamo in possesso palla. Elo conosco bene, tecnicamente era un grandissimo giocatore, pensava prima di ricevere palla. Da allenatore sta mettendo in campo le stesse idee, a Lecce ha fatto molto bene. Un po’ di tempo va dato anche a lui“. E sul pareggio ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - romeoagresti : #Juventus: la forte contusione alla coscia destra difficilmente consentirà ad #Arthur di partire per Parma. ??????@GoalItalia - juventusfc : ?? #ParmaJuve ????? Le foto dell'allenamento di oggi ?? - F_Bianconeri : Dybala non convocato per Parma-Juventus #ParmaJuve #Juventus #Dybala - andreascan76 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Affaticamento coscia destra per Paulo Dybala L'argentino indisponibile domani contro il Parma #SkySerieA #… -