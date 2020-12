Milano, la metro chiude per sovraffollamento: alcuni passeggeri non ci stanno e reagiscono così alle misure anti-assembramento (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alcune persone sono state riprese mentre scavalcavano i cancelli della metro della fermata di Loreto, a Milano. I tornelli erano stati chiusi chiusi come misura contro gli assembramenti. (video dalla pagina Instagram Welcome to Favelas) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alcune persone sono state riprese mentre scavalcavano i cancelli delladella fermata di Loreto, a. I tornelli erano stati chiusi chiusi come misura contro gli assembramenti. (video dalla pagina Instagram Welcome to Favelas) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

