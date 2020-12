L’Ue annuncia il “Vaccine Day”, ma i tempi saranno lunghi (e le mascherine rimarranno) (Di venerdì 18 dicembre 2020) In un susseguirsi di annunci che non hanno fatto altro che alimentare confusione sui social, dove gli utenti si trovano a scontrarsi da un lato con le garanzie di cure in arrivo e dall’altro con l’impennarsi del numero di contagi in molti Paesi del mondo, la domanda ricorrente in queste ore è la seguente: come proseguirà la lotta al Covid-19 nei prossimi mesi? Un processo che continua a sollevare tanti dubbi nei cittadini, considerando la segretezza con cui i colossi di Big Pharma continuano a muoversi. Ma dalle tappe già scandite. Ursula von der Leyen ha segnato in rosso sul calendario il 27 dicembre, quando inizieranno le vaccinazioni contro il coronavirus nei Paesi Ue. Un momento simbolico, al quale seguirà l’avvio della vera e propria campagna di massa a gennaio 2021 con una prima fornitura da 1.833.975 dosi e una seconda, nelle settimane successive, di 2.507.700. I primi a ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 dicembre 2020) In un susseguirsi di annunci che non hanno fatto altro che alimentare confusione sui social, dove gli utenti si trovano a scontrarsi da un lato con le garanzie di cure in arrivo e dall’altro con l’impennarsi del numero di contagi in molti Paesi del mondo, la domanda ricorrente in queste ore è la seguente: come proseguirà la lotta al Covid-19 nei prossimi mesi? Un processo che continua a sollevare tanti dubbi nei cittadini, considerando la segretezza con cui i colossi di Big Pharma continuano a muoversi. Ma dalle tappe già scandite. Ursula von der Leyen ha segnato in rosso sul calendario il 27 dicembre, quando inizieranno le vaccinazioni contro il coronavirus nei Paesi Ue. Un momento simbolico, al quale seguirà l’avvio della vera e propria campagna di massa a gennaio 2021 con una prima fornitura da 1.833.975 dosi e una seconda, nelle settimane successive, di 2.507.700. I primi a ...

