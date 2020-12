LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: si comincia! Subito le azzurre in pista! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.23 Finora abbiamo assistito solo a giganti, slalom e paralleli. Ora finalmente le prove veloci. Al 18 dicembre era anche ora…. 10.18 Sofia Goggia è andata bene in prova, anche se non ha mai spinto veramente al limite. Oggi sarà la freccia migliore all’arco dell’Italia. 10.13 Sono otto le italiane in gara. Questi i loro pettorali: 1 Marsaglia, 3 Bassino, 6 Goggia, 7 Curtoni, 15 Brignone, 21 Pirovano, 36 Nadia Delago, 46 Gasslitter. 10.12 LA STARTLIST DELLA GARA DI OGGI: 1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon 2 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 4 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 5 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.23 Finora abbiamo assistito solo a giganti, slalom e paralleli. Ora finalmente le prove veloci. Al 18 dicembre era anche ora…. 10.18 Sofia Goggia è andata bene in prova, anche se non ha mai spinto veramente al limite. Oggi sarà la freccia migliore all’arco dell’Italia. 10.13 Sono otto le italiane in gara. Questi i loro pettorali: 1 Marsaglia, 3 Bassino, 6 Goggia, 7 Curtoni, 15 Brignone, 21 Pirovano, 36 Nadia Delago, 46 Gasslitter. 10.12 LA STARTLIST DELLA GARA DI OGGI: 1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon 2 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon 4 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 5 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic6 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic7 ...

DadaMerighetti : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL GRAN WEEK-END CON LA COPPA DEL MONDO DI SCI! ?? Si parte alle 10:20 con la discesa femminile e si prosegue con… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA della discesa libera #ValdIsere, valida per la stagione 2020-2021 dello… - Eurosport_IT : INIZIA IL GRAN WEEK-END CON LA COPPA DEL MONDO DI SCI! ?? Si parte alle 10:20 con la discesa femminile e si proseg… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia brama il podio in gara anche Bassino e Brignone -… - AnaDono_ : RT @Eurosport_IT: SCORPACCIATA DI SCI! ?????????? Siete pronti a prendere nota? Dal 18 al 22 Dicembre ci sono in programma tanti appuntament… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena in DIRETTA: Paris e Innerhofer mine vaganti OA Sport Val d'Isère da sogno: LIVE per la prima discesa femminile, sulla Oreiller-Killy si parte alle 10.30

Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...

Classifica Supergigante Val Gardena 2020: tutti i risultati in diretta

Giovedì sera, assegnati i pettorali di partenza del Super-G sulla Saslong: l'eroe locale Dominik Paris apre il Super-G ...

Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...Giovedì sera, assegnati i pettorali di partenza del Super-G sulla Saslong: l'eroe locale Dominik Paris apre il Super-G ...