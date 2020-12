L'estate senza fine del Salento: in bagno in inverno è più bello che mai (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marina Serra di Tricase. Fare un tuffo in una delle più belle piscine naturali al mondo, non compare nel nuovo Dpcm...cosi' a Tricase il bagno si fa tutto l'anno. È giovedì 17 dicembre 2020. Ore 12 ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marina Serra di Tricase. Fare un tuffo in una delle più belle piscine naturali al mondo, non compare nel nuovo Dpcm...cosi' a Tricase ilsi fa tutto l'anno. È giovedì 17 dicembre 2020. Ore 12 ...

Marina Serra di Tricase. Fare un tuffo in una delle più belle piscine naturali al mondo, non compare nel nuovo Dpcm...cosi' a Tricase il bagno si fa tutto l'anno.

