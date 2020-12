La storia di Luca: suo padre assolta un picchiatore per punirlo perchè è gay (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un figlio colpevole di essere gay. E un padre che assolda un picchiatore per punirlo. E’ questa, in sintesi, la storia raccontata da Luca, chirurgo torinese ospite di Pomeriggio 5. La padrona di casa Barbara D’Urso dà spazio a questo racconto che ha davvero dell’incredibile in un 2020 in cui ancora l’omosessualità viene vista come un qualcosa assolutamente da contrastare da parte di alcune persone. Lo sa bene Luca che nel 2017 ha dovuto affrontare anche l’aggressione del compagno. In quel caso era stato sempre suo padre a assoldare una persona per picchiarlo. padre assolda picchiatore contro il figlio gay: il racconto di Luca Il giovane chirurgo racconta che il suo calvario è cominciato quando ha deciso di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un figlio colpevole di essere gay. E unche assolda unper. E’ questa, in sintesi, laraccontata da, chirurgo torinese ospite di Pomeriggio 5. La padrona di casa Barbara D’Urso dà spazio a questo racconto che ha davvero dell’incredibile in un 2020 in cui ancora l’omosessualità viene vista come un qualcosa assolutamente da contrastare da parte di alcune persone. Lo sa beneche nel 2017 ha dovuto affrontare anche l’aggressione del compagno. In quel caso era stato sempre suoa assoldare una persona per picchiarlo.assoldacontro il figlio gay: il racconto diIl giovane chirurgo racconta che il suo calvario è cominciato quando ha deciso di ...

La storia di Luca: suo padre assolta un picchiatore per punirlo perchè è gay

Padre assolda picchiatore per punire il figlio chirurgo, colpevole di essere omosessuale. La storia di Luca raccontata a Pomeriggio 5 ...

Padre assolda picchiatore per punire il figlio chirurgo, colpevole di essere omosessuale. La storia di Luca raccontata a Pomeriggio 5 ...