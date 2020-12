Inter, Perisic non è incedibile: Marotta lo ha comunicati agli agenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Inter ha deciso di mettere sul mercato Ivan Perisic. L’idea non è quella di cedere a tutti i costi il croato ma solo di fronte alla giusta offerta L’Inter ha deciso di mettere sul mercato Ivan Perisic. Lo segnala TuttoMercatoWeb evidenziando che la decisione è stata già comunicata agli agenti del giocatore. L’idea del club nerazzurro non è quella di cedere a tutti i costi il croato, comunque parte integrante del progetto tecnico di Antonio Conte, ma allo stesso tempo la dirigenza è disponibile ad ascoltare delle offerte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ha deciso di mettere sul mercato Ivan. L’idea non è quella di cedere a tutti i costi il croato ma solo di fronte alla giusta offerta L’ha deciso di mettere sul mercato Ivan. Lo segnala TuttoMercatoWeb evidenziando che la decisione è stata già comunicatadel giocatore. L’idea del club nerazzurro non è quella di cedere a tutti i costi il croato, comunque parte integrante del progetto tecnico di Antonio Conte, ma allo stesso tempo la dirigenza è disponibile ad ascoltare delle offerte. Leggi su Calcionews24.com

Inter, Perisic non è incedibile: Marotta lo ha comunicati agli agenti

