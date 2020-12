I due volti di Mihajlovic: «In campo sono cattivo, nella vita privata invece…» – VIDEO (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sinisa Mihajlovic racconta la sua particolare doppia personalità che lo ha sempre contraddistinto dentro e fuori dal campo Dal nostro archivio VIDEO ecco una splendida testimonianza diretta del Sinisa Mihajlovic atleta, ma soprattutto dell’uomo. L’attuale tecnico del Bologna svela davanti ai microfoni alcuni aspetti del proprio carattere. “Se fossi stato sul campo come sono nella vita privata, non avrei fatto tutto quello che ho fatto”. Le due personalità evidenziate in una frase che racchiude il senso della vita per quel ragazzo di Vukovar arrivato in Italia nel lontano 1992. Giocatore straordinario: centrocampista e poi difensore, dotato di un sinistro potente e preciso come pochi. Roma, Sampdoria, Lazio e Inter per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sinisaracconta la sua particolare doppia personalità che lo ha sempre contraddistinto dentro e fuori dalDal nostro archivioecco una splendida testimonianza diretta del Sinisaatleta, ma soprattutto dell’uomo. L’attuale tecnico del Bologna svela davanti ai microfoni alcuni aspetti del proprio carattere. “Se fossi stato sulcome, non avrei fatto tutto quello che ho fatto”. Le due personalità evidenziate in una frase che racchiude il senso dellaper quel ragazzo di Vukovar arrivato in Italia nel lontano 1992. Giocatore straordinario: centrocampista e poi difensore, dotato di un sinistro potente e preciso come pochi. Roma, Sampdoria, Lazio e Inter per ...

