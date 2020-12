Giudice Sportivo, stangata per Barak, in totale 6 gli squalificati. Un turno e multa anche a Foggia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oltre a Lorenzo Insigne, il Giudice Sportivo ha fermato altri 5 giocatori dopo l’11a giornata di Serie A. stangata per Barak del Verona, che è stato appiedato per tre giornate, per aver, come si legge, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra”. Barak sarà costretto quindi a saltare le prossime partite contro Fiorentina, Inter e Spezia. squalificati altri 4 giocatori per un turno. Si tratta di Pasquale Schiattarella (Benevento), Wilfried Singo (Torino), Julian Chabot (Spezia) e Manuel Locatelli (Sassuolo). Fermato per un turno anche il direttore Sportivo del Benevento: “Per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oltre a Lorenzo Insigne, ilha fermato altri 5 giocatori dopo l’11a giornata di Serie A.perdel Verona, che è stato appiedato per tre giornate, per aver, come si legge, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra”.sarà costretto quindi a saltare le prossime partite contro Fiorentina, Inter e Spezia.altri 4 giocatori per un. Si tratta di Pasquale Schiattarella (Benevento), Wilfried Singo (Torino), Julian Chabot (Spezia) e Manuel Locatelli (Sassuolo). Fermato per unil direttoredel Benevento: “Per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi ...

DiMarzio : #SerieA | Le decisioni del giudice sportivo su #Insigne e #Barak - Djnc78 : RT @_ThousandN: Morata squalificato per due giornate dal giudice sportivo, Insigne per una. Evidentemente è più grave dire 'era un rigore i… - sscalcionapoli1 : Giudice Sportivo, tutti gli squalificati: stangata per Barak, fermato anche ds Benevento #SerieATIM - rafvitolo : Al signorino leccapiedi di Agnelli una semplice multa. A Insigne multa squalifica e gogna mediatica. IL CALCIO È M… - ItalianSerieA : New post: GIUDICE SPORTIVO, SERIE A TIM – 12ª GIORNATA DI ANDATA -