Fenerbahçe | il bellissimo omaggio ai due anziani tifosi scomparsi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Una storia triste e bellissima. Il calcio è capace di regalare emozioni incredibili, che non sempre però dipendono da quello che succede sul campo. Talvolta anche tra gli spalti è possibile assistere a qualcosa di magico. Magico come quell’amore senza tempo che ha unito Ihsan e Mümtaz Güngörenler, i due storicidel Fenerbahce, entrambi venuti a mancare, le cui immagini avevano già precedentemente fatto il giro del mondo. Il ricordo dei due storicidel Fenerbahce Una passione comune ed irrefrenabile per il Fenerbahce, un legame, il loro, altrettanto indissolubile ed eterno. Presenti ad ogni partita. Con il sole o con la pioggia. Con il vento o con la neve. Per oltre settant’anni anni. Fila 16, seggiolini 32 e 33. I dueconiugi siedono lì, insieme, sorridenti, innamorati pazzi di quella squadra. Innamorati ...