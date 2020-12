Erminio Sinni: chi è il concorrente di The Voice Senior?n (Di venerdì 18 dicembre 2020) Erminio Sinni è un concorrente di The Voice Senior. Stasera, venerdì 18 Dicembre, a partire dalle 21:25 condotto da Antonella Clerici con i giudici che sono Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Al Bano e Jasmine Carrisi. Erminio Sinni è nato a Grosseto il 5 febbraio 1961 sotto il segno dell’Acquario. Appassionato di musica fin da bambino, a 12 anni inizia a studiare pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Diventato maggiorenne, si trasferisce a Roma per dare vita alla sua carriera da professionista. Nella Capitale si esibisce in diversi locali, riscuotendo un discreto successo. In questo periodo inizia una collaborazione con Paola Turci, e partecipa come autore nel 1989 per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano Tutti i cuori sensibili. Dopo ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)è undi TheSenior. Stasera, venerdì 18 Dicembre, a partire dalle 21:25 condotto da Antonella Clerici con i giudici che sono Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Al Bano e Jasmine Carrisi.è nato a Grosseto il 5 febbraio 1961 sotto il segno dell’Acquario. Appassionato di musica fin da bambino, a 12 anni inizia a studiare pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno. Diventato maggiorenne, si trasferisce a Roma per dare vita alla sua carriera da professionista. Nella Capitale si esibisce in diversi locali, riscuotendo un discreto successo. In questo periodo inizia una collaborazione con Paola Turci, e partecipa come autore nel 1989 per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano Tutti i cuori sensibili. Dopo ...

