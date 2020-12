Entella-Pordenone | Parla Vivarini | Abbiamo dato tutto

scommesse_it : Al Pordenone basta un rigore di Diaw. Notte fonda per l'Entella - FarodiRoma : L’Entella sprofonda esanime all’ultimo posto in classifica battuta anche dal Pordenone dell’ex Diaw (di R.Bobbio) - messveneto : Rigore dell'ex Diaw, il Pordenone stende l'Entella: I neroverdi passano 1-0 a Chiavari faticando nel finale. Il bom… - zazoomblog : Entella – Pordenone 0-1 Diaw regala i 3 punti a Tesser - #Entella #Pordenone #regala #punti - TuttoEntella : Entella-Pordenone 0-1, il tabellino del match #Entella #TuttoEntella -

Il tecnico dell'Entella Vivarini non rimprovera nulla alla squadra che ha dato tutto pur perdendo contro il Pordenone in casa ...Entella sconfitta di rigore. Ko amaro contro il Pordenone di Tesser, bravo a chiudersi e a non farsi sorprendere dalla pressione biancoceleste. A punire i Diavoli neri è l’ex Davide Diaw dal dischetto ...