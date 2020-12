Covid | altri 227 casi in Abruzzo e purtroppo anche 9 decessi nelle ultime 24 ore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 33101 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 227 nuovi(di età compresa tra 2 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovie sale a 1111 (di età compresa tra 72 e 95 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 3riguardanodei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero deipositivi sono compresi ...