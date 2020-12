Coppa del Mondo di sci, Kilde vince il SuperG in Val Gardena (Di venerdì 18 dicembre 2020) Val Gardena, 18 dicembre 2020 - Come spesso successo, la Saslong parla norvegese: a vincere il SuperG della Val Gardena è infatti Aleksander Aamodt Kilde grazie a un tempo di 1:26.29 , di 12 centesimi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Val, 18 dicembre 2020 - Come spesso successo, la Saslong parla norvegese: are ildella Valè infatti Aleksander Aamodtgrazie a un tempo di 1:26.29 , di 12 centesimi ...

