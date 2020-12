Cittadini e case editrici donano 300mila libri alle biblioteche scolastiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) di L.S. Sono stati ben 300.000 i libri donati alle biblioteche scolastiche di tutta Italia. 200.000 dai Cittadini e 100.000 dagli stessi editori. Più di tredicimila le scuole iscritte e quasi tremila ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) di L.S. Sono stati ben 300.000 idonatidi tutta Italia. 200.000 daie 100.000 dagli stessi editori. Più di tredicimila le scuole iscritte e quasi tremila ...

È l’appello accorato diramato dai sindaci carnici ai loro cittadini. La Carnia, avvertono dopo un incontro coi vertici della sanità regionale, è la zona più colpita dal Covi ...

“Donazioni di cultura” è la quinta edizione di #ioleggoperchè, grande maratona di solidarietà. Tra i titoli più amati “il Piccolo Principe”, “La Storia di una gabbianella e del gatto” e molti ...

